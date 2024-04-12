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Ладыгин Михаил Васильевич

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

06.11.1884

Дата смерти

05.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1884

Отец: Ладыгин Василий Савельевич

Мать: Ладыгина Александра Ивановна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 508 (1884) - с Дмитриевка, Васильевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников Егор Акимов, Ладыгина Евгения Ионова
Смерть
05.02.1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 98... Показать все
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