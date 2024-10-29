Волков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Волкова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1967
Дочь: Алиева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Тамара Петровна
Смерть
Неизвестно