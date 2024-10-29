Волков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1967

Дочь: Алиева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Тамара Петровна

Смерть
Неизвестно

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