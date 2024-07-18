Андрей Савельевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Савелий Саввельевич
Мать: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1789
Сын: Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Артемий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Егор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно