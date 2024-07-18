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Андрей Савельевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Савелий Саввельевич

Мать: Прасковья Егорова

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1789

Сын: Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Артемий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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