Выголов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 или 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 или 1780
Отец: Выголов Андрей Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1804
Рождение ребёнка
14.05.1804
Дочь: Выголова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Выголова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.08.1807
Сын: Выголов Симеон Алексеевич
Мать ребёнка: Выголова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Выголова Марфа Тимофеевна
с. Дмитриевское, д. Бутусы
Смерть
Неизвестно