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Михеев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Дмитрий Иванович

Мать: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Нина Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Нина Алексеевна

Смерть
30.05.2011
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