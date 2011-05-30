Михеев Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Нина Алексеевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Нина Алексеевна
Смерть
30.05.2011