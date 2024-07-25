Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
10.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Будак) Александра Семеновна
Рождение ребёнка
17.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Будак) Александра Семеновна
Смерть
Неизвестно