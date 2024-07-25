Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Джиквас Яков Исидорович

Мать: Джиквас (Витько) София Венидиктовна

Рождение ребёнка
10.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Будак) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
17.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Будак) Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно

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