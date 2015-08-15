Алехин Юрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Юрий Андреевич

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Место рождения

п. Народный

Дата рождения

01.12.1942

Дата смерти

15.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1942

Отец: Алехин Андрей Павлович

Мать: Алехина Мария Ивановна

п. Народный
Рождение ребёнка
20.03.1971

Дочь: Наумова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Алёхина Надежда Федоровна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёхина Надежда Федоровна

Смерть
15.08.2015
Репное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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