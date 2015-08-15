Алехин Юрий Андреевич
Место рожденияп. Народный
Дата рождения01.12.1942
Дата смерти15.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1942
Отец: Алехин Андрей Павлович
Мать: Алехина Мария Ивановна
п. Народный
Рождение ребёнка
20.03.1971
Дочь: Наумова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Алёхина Надежда Федоровна
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.2015
Репное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область