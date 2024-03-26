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Былов Андрей Степанович

Место рождения

Клюева (Сверчкова), Тобольская губерния, Ишимский уезд, Ларихинская волость

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Былова (--) Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
22.08.1895

Дочь: Былова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Былова (--) Елизавета Никифоровна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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