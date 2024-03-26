Былов Андрей Степанович
Место рожденияКлюева (Сверчкова), Тобольская губерния, Ишимский уезд, Ларихинская волость
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1895
Дочь: Былова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Былова (--) Елизавета Никифоровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно