Агафонова (Бебелина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Бебелина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулин Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Агафонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Михаил

Смерть
Неизвестно
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