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Губайдуллин Исхак

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Губайдуллин Абдулла

Мать: Губайдуллина Фатыма

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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