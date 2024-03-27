Губайдуллин Исхак
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Губайдуллин Абдулла
Мать: Губайдуллина Фатыма
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне