Оношко Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оношко Александр Антонович

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Место рождения

Виленская губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оношко Антон

Мать: не указана

Виленская губ
Рождение ребёнка
17.04.1873

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Оношко Анна Францевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оношко Анна Францевна

Смерть
Неизвестно
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