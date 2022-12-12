Оношко Александр Антонович
Место рожденияВиленская губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оношко Антон
Мать: не указана
Виленская губ
Рождение ребёнка
17.04.1873
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Оношко Анна Францевна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оношко Анна Францевна
Смерть
Неизвестно