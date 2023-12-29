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Кашаева Устинья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

28.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
13.10.1853

Дочь: (Кашаева) Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
29.01.1856

Дочь: Савкина (Кашаева) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
03.03.1858

Дочь: (Кашаева) Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
08.05.1860

Дочь: (Кашаева) Гликерия Герасимовна

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
24.07.1861

Сын: Кашаев Роман Герасимович

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
13.06.1864

Дочь: (Кашаева) Акилина Герасимовна

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
14.04.1866

Сын: Кашаев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
07.10.1868

Сын: Кашаев Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Рождение ребёнка
08.01.1870

Сын: Кашаев Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов

Смерть
28.09.1893

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