Кашаева Устинья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти28.09.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
13.10.1853
Дочь: (Кашаева) Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
29.01.1856
Дочь: Савкина (Кашаева) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
03.03.1858
Дочь: (Кашаева) Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
08.05.1860
Дочь: (Кашаева) Гликерия Герасимовна
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
24.07.1861
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
13.06.1864
Дочь: (Кашаева) Акилина Герасимовна
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
14.04.1866
Сын: Кашаев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
07.10.1868
Сын: Кашаев Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Рождение ребёнка
08.01.1870
Сын: Кашаев Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Кашаев Герасим Гаврилов
Смерть
28.09.1893