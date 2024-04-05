Rosiński Piotr 05.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosiński Piotr

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Место рождения

Udrzyn

Дата рождения

05.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1895

Отец: Rosiński Piotr

Мать: Rosińska-Krych (Mierzejewska) Rozalia

Udrzyn
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa

Udrzyn/ Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
30.07.1924

Дочь: Wiśniewska (Rosińska) Józefa Julianna

Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa

Udrzyn
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Skuza (Rosińska) Genowefa

Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa

Udrzyn
Рождение ребёнка
1930

Сын: Rosiński Tadeusz

Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa

Udrzyn
Рождение ребёнка
09.03.1936

Дочь: Bińczak (Rosińska) Halina

Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa

Udrzyn/ Poręba Kocęby
Смерть
Неизвестно
Udrzyn

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