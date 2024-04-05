Rosiński Piotr
Место рожденияUdrzyn
Дата рождения05.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1895
Udrzyn
Бракосочетание
Неизвестно
Udrzyn/ Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
30.07.1924
Дочь: Wiśniewska (Rosińska) Józefa Julianna
Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa
Udrzyn
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Skuza (Rosińska) Genowefa
Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa
Udrzyn
Рождение ребёнка
1930
Сын: Rosiński Tadeusz
Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa
Udrzyn
Рождение ребёнка
09.03.1936
Дочь: Bińczak (Rosińska) Halina
Мать ребёнка: Rosińska, Basińska (Jachna) Józefa
Udrzyn/ Poręba Kocęby
Смерть
Неизвестно
Udrzyn