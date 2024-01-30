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Коровина Прасковья Емельяновна

Место рождения

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

08.10.1908 ст.

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908 ст.

Отец: Коровин Емельян Исидорович

Мать: Коровина Ульяна Кассионовна

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Марк Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова (Зайцева) Екатерина Марковна

Отец ребёнка: не указан

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
25.10.1927

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.08.1934

Сын: Зайцев Яков Маркович

Отец ребёнка: не указан

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1939

Дочь: Харитонова (Зайцева) Раиса Марковна

Отец ребёнка: не указан

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1982

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