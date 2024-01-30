Коровина Прасковья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения08.10.1908 ст.
Дата смерти1982
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Марк Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова (Зайцева) Екатерина Марковна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
25.10.1927
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1934
Сын: Зайцев Яков Маркович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.04.1939
Дочь: Харитонова (Зайцева) Раиса Марковна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1982