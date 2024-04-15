Демяненко Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1883 ст.
Дата смерти02.07.1887 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1883 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GL-4?i=374&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.08.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.07.1887 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
04.07.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5R?i=180&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище