Ложкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛожкин Дмитрий

Ложкин Дмитрий

avatar

Место рождения

Кировская обл., Малмыжский р-н деревня Эльтонка

Дата рождения

08.11.1935

Дата смерти

?.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935

Отец: Ложкин Никонор

Мать: (Бушуева) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина (Горкунова) Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
строитель-плотник
Рождение ребёнка
02.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ложкина (Горкунова) Клавдия

Рождение ребёнка
15.12.1959

Дочь: Эргашова (Ложкина) Надежда

Мать ребёнка: Ложкина (Горкунова) Клавдия

Смерть
?.03.2008
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.