Ложкин Дмитрий
Место рожденияКировская обл., Малмыжский р-н деревня Эльтонка
Дата рождения08.11.1935
Дата смерти?.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935
Отец: Ложкин Никонор
Мать: (Бушуева) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
строитель-плотник
Рождение ребёнка
02.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ложкина (Горкунова) Клавдия
Рождение ребёнка
15.12.1959
Дочь: Эргашова (Ложкина) Надежда
Мать ребёнка: Ложкина (Горкунова) Клавдия
Смерть
?.03.2008
Похороны
Неизвестно