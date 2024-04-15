Коноваленко Никифор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.10.1903 ст.
Харитина Семеновна Коноваленко
Восприемник
26.02.1906 ст.
Евдокия Андреевна Горбачева
Рождение ребёнка
03.08.1906 ст.
Сын: Коноваленко Степан Никифорович
Мать ребёнка: Коноваленко Агафья Максимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS45-8?i=864&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно