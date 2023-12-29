Свешникова (Свешникова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Наталья Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1785

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1802

Муж: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Свешников Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Свешников Ларион Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Свешников Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
?.02.1812

Дочь: (Свешникова) Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Свешникова) Ефросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Свешникова) Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Свешникова) Стефанида Матвеевна

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Свешников Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович

Смерть
1858

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