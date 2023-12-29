Свешникова (Свешникова) Наталья Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1785
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1802
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Свешников Ларион Матвеевич
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович
Рождение ребёнка
?.02.1812
Дочь: (Свешникова) Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Свешникова) Ефросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Свешникова) Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Свешникова) Стефанида Матвеевна
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Свешников Матвей Петрович