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Мягков Герман Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Мягков Егор Андреевич

Мать: Мягкова Анна

Смерть
Неизвестно
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