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Мягков Герман Егорович
Мягков Герман Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мягков Егор Андреевич
Мать
Мягкова (Молоткина) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Мягков Егор Андреевич
Мать:
Мягкова Анна
Смерть
Неизвестно
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