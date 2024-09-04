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Уварова Аксинья (?) Степановна

Место рождения

д.Евлампиева

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Муж: Уваров Алексей Игнатович

Рождение ребёнка
09.12.1894 ст.

Дочь: (Уварова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович

Рождение ребёнка
18.07.1896 ст.

Дочь: (Уварова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович

Рождение ребёнка
22.09.1897 ст.

Дочь: (Уварова) Евфросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович

Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.

Дочь: (Уварова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович

Рождение ребёнка
Около ?.06.1912 ст.

Сын: Уваров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович

Смерть
Неизвестно

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