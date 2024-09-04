Уварова Аксинья (?) Степановна
Место рожденияд.Евлампиева
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1894 ст.
Дочь: (Уварова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
18.07.1896 ст.
Дочь: (Уварова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
22.09.1897 ст.
Дочь: (Уварова) Евфросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.
Дочь: (Уварова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
Около ?.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Уваров Алексей Игнатович
Смерть
Неизвестно