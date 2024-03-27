Чернов Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1893
Дата смерти05.04.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1893
Отец: Чернов Василий
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна
г.Алтан-Булаг Монголия
Рождение ребёнка
06.08.1930
Дочь: Гриф Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна
Монголия
Рождение ребёнка
28.06.1934
Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна
Сухэ-Батор
Рождение ребёнка
15.07.1938
Дочь: Чернова Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна
Булуктай (МНР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Вов Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.04.1968
г. Улан-Удэ