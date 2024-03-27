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Чернов Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1893

Дата смерти

05.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1893

Отец: Чернов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Чернов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

г.Алтан-Булаг Монголия
Рождение ребёнка
06.08.1930

Дочь: Гриф Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Монголия
Рождение ребёнка
28.06.1934

Сын: Чернов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Сухэ-Батор
Рождение ребёнка
15.07.1938

Дочь: Чернова Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Булуктай (МНР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Вов Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (черных) Анна Николаевна

Смерть
05.04.1968
г. Улан-Удэ
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