Фокин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Фокин Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
06.03.1816 ст.
Вид учета: 7-я ревизская сказка | д. Малашевская 1816 год | № 151. Иван Афанасьев Фокин - 30 ( пред. ревизия 1811 г.) - 34 года | Ивановы дети | Яков - 3 года - 7 лет | Алексей - н/рожд - 3 года | Ив... Показать все
Бракосочетание
22.07.1862 ст.
Кол-во лет мужу: 49 | Кол-во лет жене: 30 | № 14. 22 июля 1862 г. Отставной военнослужащий унтер-офицер Алексей Иванов Фокин первым браком православный 49 лет и Емецкого прихода крестьянина Василья Ив... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.
Мать ребёнка: Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна
№ 11. рожден 7 июня 1868 г, крещен 8. Феодор. Оставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемник крестьянин Иван Филиппов Фокин | ГААО Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1870 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна
№ 5. рождена 19 марта 1870 г., крещена 20. Дарья. Отставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемница Якова Фокина дочь Ульяна Яковлева Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно