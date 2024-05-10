Фокин Алексей Иванович 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Алексей Иванович

Фокин Алексей Иванович

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Фокин Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
06.03.1816 ст.
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 7-я ревизская сказка | д. Малашевская 1816 год | № 151. Иван Афанасьев Фокин - 30 ( пред. ревизия 1811 г.) - 34 года | Ивановы дети | Яков - 3 года - 7 лет | Алексей - н/рожд - 3 года | Ив... Показать все
Бракосочетание
22.07.1862 ст.

Жена: Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет мужу: 49 | Кол-во лет жене: 30 | № 14. 22 июля 1862 г. Отставной военнослужащий унтер-офицер Алексей Иванов Фокин первым браком православный 49 лет и Емецкого прихода крестьянина Василья Ив... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.

Сын: Фокин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 11. рожден 7 июня 1868 г, крещен 8. Феодор. Оставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемник крестьянин Иван Филиппов Фокин | ГААО Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1870 ст.

Дочь: Фокина (Фокина) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 5. рождена 19 марта 1870 г., крещена 20. Дарья. Отставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемница Якова Фокина дочь Ульяна Яковлева Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.