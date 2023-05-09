Бокарёв Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти26.05.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1934
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1936
Дочь: Бочкарева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
17.09.1940
Дочь: Бочкарёва Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
09.01.1945
Сын: Бокарёв Василий Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.12.1947
Дочь: Бочкарева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна
Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1950
Сын: Бокарёв Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна
Ачит, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1953
Сын: Бокарёв Николай Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна
Смерть
26.05.1957