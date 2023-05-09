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Бокарёв Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

26.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1934

Сын: Бокарёв Борис Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1936

Дочь: Бочкарева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна

Рождение ребёнка
17.09.1940

Дочь: Бочкарёва Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна

Рождение ребёнка
09.01.1945

Сын: Бокарёв Василий Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.12.1947

Дочь: Бочкарева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1950

Сын: Бокарёв Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна

Ачит, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1953

Сын: Бокарёв Николай Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Александровна

Смерть
26.05.1957

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