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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Федоров Григорий Захарович
Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елена Захаровна
Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович