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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федоров Федор Захарович

Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Федоров Григорий Захарович

Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елена Захаровна

Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Федоров Захар Сильвестрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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