Степанова (Долгова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.?
Рождение ребёнка
07.08.1959
Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1975
Дочь: Степанова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1975
Дочь: Степанова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
21.04.?
Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно