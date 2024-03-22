Степанова (Долгова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Долгова) Галина Ивановна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

02.11.?

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1959

Сын: Степанов Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1975

Дочь: Степанова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1975

Дочь: Степанова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
21.04.?

Сын: Степанов Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Степанов Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Юрий Николаевич

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