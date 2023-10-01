Масанова (Неизвестно) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масанова (Неизвестно) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Блохина Феодосья Алексеева

Отец ребёнка: Масанов Алексей Иванович

Салово, Курлаковская волость, Княгининский уезд
Место жительства
С 1844 ст.
Ключищи, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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