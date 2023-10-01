Масанова (Неизвестно) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Блохина Феодосья Алексеева
Отец ребёнка: Масанов Алексей Иванович
Салово, Курлаковская волость, Княгининский уезд
Место жительства
С 1844 ст.
Ключищи, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно