Кайманов Никита Фадеевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1907
Дата смерти18.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1953 по 1958
Прага, Чехия
Место жительства
С 1958 по 1972
Место жительства
Неизвестно
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.02.1972