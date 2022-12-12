Кайманов Никита Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайманов Никита Фадеевич

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Место рождения

Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.09.1907

Дата смерти

18.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1953 по 1958
Прага, Чехия
Место жительства
С 1958 по 1972
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.02.1972
Москва, город федерального значения Москва
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