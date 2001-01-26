(Кузмичёва) Даниила Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 26.01.2001
Дата смерти27.06.2020
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.01.2001
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2020
Семёнов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Семёнов, Дьяковское кладбище правая сторона , последний вход .