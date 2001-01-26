(Кузмичёва) Даниила Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузмичёва) Даниила Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 26.01.2001

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.01.2001

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2020
Семёнов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Семёнов, Дьяковское кладбище правая сторона , последний вход .
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