Боброва Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бобров Александр Трофимович
Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно