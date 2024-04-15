Боброва Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бобров Александр Трофимович

Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бобров Осип Трофимович

Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бобров Петр Трофимович

Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бобров Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Бобров Трофим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Трофим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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