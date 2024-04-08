Панчук-Синенкова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панчук-Синенкова Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синенков Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
23.07.2013

Дочь: Синенкова Маргарита Вячеславовна

Отец ребёнка: Синенков Вячеслав Александрович

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