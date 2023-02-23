Бледный Логин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бледный Логин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Бледный Иван Логинович

Мать ребёнка: ?

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Бледный Ефим Логинович

Мать ребёнка: ?

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледный Петр Логинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледный Карп Логинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледный Савелий Логинович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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