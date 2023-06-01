Мария Иоакимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти26.03.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Иоаким Федотович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1880
Муж: Фёдор Семёнович
Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Иван Корнымев(?) и Иван Наумов (деревня Зачеренье). • Невесты: Полновской волости крестьяне Андрей Ульянов и Василий Иоакимов (деревня Телицино).
Рождение ребёнка
06.01.1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1882
Дочь: Евфросинья (Ефросинья) Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Алексей Иоакимович (деревня Телицино) и Тупицинской волости крестьянка Мария Иосифоовна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
27.06.1883
Сын: Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Алексей Иоакимович (деревня Телицино) и крестьянка девица Васса Семёновна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
25.12.1884
Дочь: Дмитриева Анисия (Анисья) Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Георгий Иоакимович (деревня Телицино) и крестьянка девица Василиса Семёновна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
21.01.1887
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1888
Сын: Максим Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
09.08.1890
Сын: Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
27.10.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Смерть
26.03.1897
От простуды.
Похороны
28.03.1897