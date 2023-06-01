Мария Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иоакимовна

Место рождения

Телицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

26.03.1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Иоаким Федотович

Мать: не указана

Телицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.02.1880

Муж: Фёдор Семёнович

Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Иван Корнымев(?) и Иван Наумов (деревня Зачеренье). • Невесты: Полновской волости крестьяне Андрей Ульянов и Василий Иоакимов (деревня Телицино).
Рождение ребёнка
06.01.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1882

Дочь: Евфросинья (Ефросинья) Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Алексей Иоакимович (деревня Телицино) и Тупицинской волости крестьянка Мария Иосифоовна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Алексей Иоакимович (деревня Телицино) и крестьянка девица Васса Семёновна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
25.12.1884

Дочь: Дмитриева Анисия (Анисья) Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Георгий Иоакимович (деревня Телицино) и крестьянка девица Василиса Семёновна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
21.01.1887

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1890

Сын: Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.03.1897
От простуды.
Похороны
28.03.1897
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

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