Макарчук Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук Платон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
?.01.1912
Сокольчи, Лазовский муниципальный район, Приморский край
д. Сокольчи Маргаритовской РГИА ДВ. Ф. 415. Оп. 1. Д. 13. Сведения о постройках в деревнях Ольгинского уезда. http://lizamak.ru/index/domokhozjaeva_olginskogo_uezda_1912_m/0-180
Смерть
Неизвестно

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