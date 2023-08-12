Макарчук Платон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
?.01.1912
Сокольчи, Лазовский муниципальный район, Приморский край
д. Сокольчи Маргаритовской РГИА ДВ. Ф. 415. Оп. 1. Д. 13. Сведения о постройках в деревнях Ольгинского уезда. http://lizamak.ru/index/domokhozjaeva_olginskogo_uezda_1912_m/0-180
Смерть
Неизвестно