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Гайса Монасыпов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Монасып Мустакимов

Мать: Шамсукамар Абдюшева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1869

Сын: Гилязетдин Гайси Улы

Мать ребёнка: Махсурур Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.09.1871

Сын: Шигабутдин Гайси Улы

Мать ребёнка: Махсурур Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.09.1874

Сын: Салахетдин Гайси Улы

Мать ребёнка: Махсурур Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Абуталиб Гайси Улы

Мать ребёнка: Махсурур Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1878

Сын: Сабирзян Гайси Улы

Мать ребёнка: Махсурур Тохфатулла Кызы

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
02.10.1883

Сын: Габделбари Гайси Улы

Мать ребёнка: Махсурур Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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