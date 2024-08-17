Жилкин Иван Яковлевич
Место рожденияКондраково
Дата рождения26.09.1901
Дата смерти29.03.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1901
Отец: Жилкин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
1928
Кондраково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Чернышова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Жилкина Анастасия Семеновна
Смерть
29.03.1983
Бронницы, Бронницы, Московская область