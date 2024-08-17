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Жилкин Иван Яковлевич

Место рождения

Кондраково

Дата рождения

26.09.1901

Дата смерти

29.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1901

Отец: Жилкин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
1928

Жена: Жилкина Анастасия Семеновна

Кондраково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Чернышова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Жилкина Анастасия Семеновна

Смерть
29.03.1983
Бронницы, Бронницы, Московская область

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