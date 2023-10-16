Литвинов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1905
Мать ребёнка: Литвинова Анна Ивановна