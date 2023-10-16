Литвинов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Иван Матвеевич

Литвинов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Литвинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Литвинова Анна Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.