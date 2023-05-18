Ефремов Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1955

Сын: Ефремов Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ходжейли, Узбеская ССР, Каракалпакия
Рождение ребёнка
05.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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