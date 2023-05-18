Ефремов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1955
Сын: Ефремов Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ходжейли, Узбеская ССР, Каракалпакия
Рождение ребёнка
05.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно