Ладнев Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1944
Дата смерти13.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1970
Дочь: Школьник Елена Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1979
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.2022