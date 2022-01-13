Ладнев Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладнев Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1944

Дата смерти

13.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1970

Дочь: Школьник Елена Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1979

Сын: Ладнев Михаил Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.2022

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