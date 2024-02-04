Стерликов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерликов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерликов -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Стерликова Телегина Нина Дмитриевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва (Стерликова) Валентина Валерьевна

Мать ребёнка: Стерликова Телегина Нина Дмитриевна

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