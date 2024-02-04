Стерликов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерликов -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерликов Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Стерликова Телегина Нина Дмитриевна
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва (Стерликова) Валентина Валерьевна
Мать ребёнка: Стерликова Телегина Нина Дмитриевна