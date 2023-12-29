Свешников Семён Иванович
Место рожденияКунгур, Казанская Губерния
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1763
Рождение ребёнка
1764
Сын: Свешников Тимофей Семёнович
Мать ребёнка: Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Свешников Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна
Смерть
После 1798