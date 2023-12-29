Свешников Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Семён Иванович

Свешников Семён Иванович

Место рождения

Кунгур, Казанская Губерния

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Свешников Иван Гаврилович

Мать: Свешникова (Шавкунова) Марфа Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1763

Жена: Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Свешников Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Свешников Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна

Смерть
После 1798

Мы используем куки для улучшения работы сайта.