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Субочев Григорий Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1896

Сын: Субочев Назар Григорьевич

Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Субочев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна

Курская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Субочев Влас Григорьевич

Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна

Кедровка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна

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