Субочев Григорий Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1896
Сын: Субочев Назар Григорьевич
Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Субочев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна
Курская область
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна
Кедровка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Субочева Анна Митрофановна