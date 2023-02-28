Леопардова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Леопардов Николай Александрович
Отец ребёнка: Леопардов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Леопардов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Леопардов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Леопардова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Леопардов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Жених - вторым браком.