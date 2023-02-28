Леопардова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леопардова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Леопардов Николай Александрович

Отец ребёнка: Леопардов Александр Иванович

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Леопардов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Леопардов Александр Иванович

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Леопардова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Леопардов Александр Иванович

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леопардов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Жених - вторым браком.
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