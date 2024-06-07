Приходько Трофим Никитович 02.10.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько Трофим Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1904

Дата смерти

26.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1929

Сын: Приходько Николай Трофимович

Мать ребёнка: Приходько Акулина Никаноровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Приходько Иван Трофимович

Мать ребёнка: Приходько Акулина Никаноровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Приходько Павел Трофимович

Мать ребёнка: Приходько Акулина Никаноровна

Смерть
26.12.1991

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