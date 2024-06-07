Приходько Трофим Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1904
Дата смерти26.12.1991
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1904
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1929
Сын: Приходько Николай Трофимович
Мать ребёнка: Приходько Акулина Никаноровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Приходько Иван Трофимович
Мать ребёнка: Приходько Акулина Никаноровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Приходько Павел Трофимович
Мать ребёнка: Приходько Акулина Никаноровна
Смерть
26.12.1991