Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

03.01.1861

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1839 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1844 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1819

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Афросинья

Отец ребёнка: Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Башкиров Тихон

Отец ребёнка: Кузьма

Смерть
03.01.1861
Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Погребищи, Судогодский район, Владимирская область
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