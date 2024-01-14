Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти03.01.1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Гаврила
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Башкиров Тихон
Отец ребёнка: Кузьма
Смерть
03.01.1861
Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Погребищи, Судогодский район, Владимирская область