Козлова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Козлов Тит Минович
Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Февронья Миновна
Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Миновна
Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Новикова Дарья Козлова
Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Мина Никитич
Смерть
Неизвестно