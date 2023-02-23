Козлова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Козлов Василий Минович

Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Козлов Тит Минович

Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Козлов Максим Минович

Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Февронья Миновна

Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Миновна

Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Новикова Дарья Козлова

Отец ребёнка: Козлов Мина Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Мина Никитич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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