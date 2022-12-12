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Якоб Jacob (Штремель Stremel) Мария Христина Иоганнесовна

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

06.08.1816

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1816

Отец: Штремель Stremel Иоганн Адам Адамович

Мать: Штремель Stremel Катарина Иоганнесовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
12 1816 08 06 08 06 Maria Christina Streml Joannis Simonin Catharina Kamenka
Бракосочетание
19.11.1834

Муж: Якоб Jacob Иоганн Георг Михайлович

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
14 1834 11 19 Georgius Jacob Christina Stremelin Pfeifer
Рождение ребёнка
14.06.1855 ст.

Дочь: Кизнер Kisner Варвара Георговна

Отец ребёнка: Якоб Jacob Иоганн Георг Михайлович

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
127 1855 14 6 Barbara Jacob Georg Christine Strömel Pfeifer
Смерть
После 1855
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