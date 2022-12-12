Якоб Jacob (Штремель Stremel) Мария Христина Иоганнесовна
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения06.08.1816
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1816
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
12 1816 08 06 08 06 Maria Christina Streml Joannis Simonin Catharina Kamenka
Бракосочетание
19.11.1834
14 1834 11 19 Georgius Jacob Christina Stremelin Pfeifer
Рождение ребёнка
14.06.1855 ст.
Дочь: Кизнер Kisner Варвара Георговна
Отец ребёнка: Якоб Jacob Иоганн Георг Михайлович
127 1855 14 6 Barbara Jacob Georg Christine Strömel Pfeifer
Смерть
После 1855