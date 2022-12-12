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Радченко Пётр Павлович

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Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

29.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Unknown Петровна

Мать ребёнка: Радченко Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радченко Арнольд Петрович

Мать ребёнка: Радченко Надежда Ивановна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радченко Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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