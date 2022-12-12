Радченко Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения29.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Unknown Петровна
Мать ребёнка: Радченко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радченко Арнольд Петрович
Мать ребёнка: Радченко Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно