Чевалкова Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти24.11.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1842
Дочь: Чевалкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
17.10.1846
Сын: Чевалков Лукьян Васильевич
Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.05.1856
Дочь: Чевалкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Чевалков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич
Смерть
24.11.1872