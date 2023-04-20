Чевалкова Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевалкова Татьяна Никитична

Чевалкова Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

24.11.1872

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1842

Дочь: Чевалкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
До 1842

Муж: Чевалков Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.10.1846

Сын: Чевалков Лукьян Васильевич

Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
10.05.1856

Дочь: Чевалкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чевалков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чевалков Василий Афанасьевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
24.11.1872
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close