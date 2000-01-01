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Леон Евсеев
Леон Евсеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
1796
Пол
Мужской
Отец
Евсей Захаров
1760 г.р.
Мать
Лукерья Абрамова
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Евсей Захаров
Мать:
Лукерья Абрамова
Смерть
1796
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