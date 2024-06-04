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Широков Зотик (Зотко) Ильин

Место рождения

дер. над речкой Березовкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1644 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Широков Илья (Илюшка) Мартемьянов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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