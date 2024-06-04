Широков Зотик (Зотко) Ильин
Место рождениядер. над речкой Березовкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Широков Илья (Илюшка) Мартемьянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно